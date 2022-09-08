مصرع شاب ضحى بنفسه لإنقاذ طفلة في حريق الإسكندرية.. «عريس جديد»

لم يخف من النيران، تجاوزها برشاقة وخفة، لم يخطر بباله أنه يعرض حياته للخطر، فكل ما كان يجول بخاطره، هو إنقاذ طفلة صغيرة كادت النيران تأكل جسدها، إثر حريق محل أحذية امتد إلى شقة في الدور الأول من أحد عقارات منطقة محرم بك.

الشاب السكندري عبدالحميد حمدي مدين، 24 سنة، وشهرته «اللول»، يعمل جزارًا بمحل مجاور لموقع حريق الإسكندرية، ضحى بحياته من أجل إنقاذ طفلة وسيدات في هذا العقار على مدار ساعة ونصف، وفقا لروايات الشهود، وهو الأمر الذي نتج عنه ضيق تنفس له، وتسبب في وفاته.

قصة شهيد الشهامة في حريق الإسكندرية

مشهد الشهامة الذي أقدم عليه ابن منطقة محرم بك، قد تبعه تجمع عدد كبير من أهالي المنطقة لتعزية والد منقذ قاطني عقار شارع بوالينو بالمنطقة الذي نشب بها الحريق، منذ أمس الأربعاء وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وهو أقل واجب أراد تقديمه أهل المنطقة لأسرة شاب ضحى بنفسه من أجل الآخرين.

وقال حسام محمد، شاهد عيان، إن «مدين» تحرك لإنقاذ طفلة بالعقار، مضيفا: «حاولنا نخرج السيدات من العقار واللول كان موجود لمدة ساعة ونصف، وبعد ما النار هديت قدام المحل طلعنا نجيبه كان السر الإلهي طلع».

وأضاف حسام في حديثه مع «الوطن»: «عبدالحميد كان عريس جديد، لم يمر شهرا على زواجه، وكان معروفا في المنطقة، وأخ لينا».

تفاصيل حريق وسط الإسكندرية

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بعقار من 3 طوابق، ومحل أحذية بأسفله.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، حول إشارة بوقوع حريق في عقار ومحل أحذية في شارع بوالينو.

وانتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف والإطفاء، وجرى نقل جثة الشاب إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.