إصابة شقيقين في انقلاب تروسيكل بترعة ناصر بالبحيرة.. وجار البحث عن والدهما

أصيب شقيقان، قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجارٍ البحث عن والدهما جراء انقلاب تروسيكل في ترعة ناصر عند الكيلو 75 بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بانقلاب تروسيكل

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد انقلاب تروسيكل بترعة ناصر بالكليو 75 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة شقيقين وفقدان والدهما، وجار البحث عنه، وتحرر المحضر اللازم.

البحث عن المفقود في الترعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري للبحث عن المفقود، ويدعى «صالح السيد معتيق»، 60 سنة، مقيم كفر الشيخ.

فيما أصيب ابناه، وهما «السيد»، 24 سنة، و«عبدالله»، 7 سنوات، ونقلا إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.