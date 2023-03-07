إصابة شقيقين بانقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي في البحيرة

أصيب قبل قليل شقيقين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق مصر اسكندرية الزراعي الطريق أمام مدخل الكراكون، بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز كفر الدوار، مما أدى إلى إصابة شخصين وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث عن إصابة محمود البشير، 22 سنة، مقيم لكفر الدوار، مصابا باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالصدر، ومحمد البشير، 24 سنة، مقيم كفر الدوار، مصابا باشتباه نزيف بالمخ اشتباه كسر بالعمود الفقري، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة وجاري المتابعة مع المستشفى.