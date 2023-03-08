هيئة الدواء توضح طرق علاج القولون العصبي والأعراض وأسباب الإصابة

أصدرَت هيئة الدواء المصرية، تقريرًا رسميًا، يوضح طرق علاج القولون العصبي، موضحة أن له عدة أسباب تتضمن التقلصات العضلية في الأمعاء، والعدوى الشديدة، وكذلك المشكلات الموجودة في الجهاز العصبي، والإفراط في تناول الطعام، والنوم مباشرة بعد تناول الوجبات، وممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام.

علاج القولون العصبي

وتابعت هيئة الدواء، أنَّه يمكن علاج القولون العصبي في المنزل بشكل بسيط من خلال الالتزام بنظام غذائي، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، والحرص على تناول الألياف، والراحة والاسترخاء وذلك في الحالات البسيطة.

وأضافت هيئة الدواء، أنَّ هناك بعض الحالات التي تحتاج الى العودة للطبيب وذلك في الحالات الشديدة ومنها مسكنات الألم، والأدوية الملينة، ومكملات الألياف الغذائية.

اعراض الإصابة بالقولون العصبي

واستعرضت هيئة الدواء أعراض القولون العصبي، فقدان الوزن، وألم في البطن والإسهال المزمن، أو الإمساك المزمن، والإسهال وزيادة الغازات.

طرق الوقاية من القولون العصبي

وأوضحت هيئة الدواء، طرق الوقاية من القولون العصبي، مبينة أنَّ ذلك يكون من خلال الابتعاد عن الأطعمة التي تهيج القولون، والبعد قدر الإمكان عن التوتر والقلق، والحرص على ممارسة الرياضة وتناول الألياف الغذائية.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات المتغيرات على المستحضرات الصيدلية البشرية (بيان التركيب، المواصفات الصيدلية و العبوات)، والمقدمة لممثلي شركات الأدوية إلى التعريف بكيفية تقديم ملفات المتغيرات للمستحضرات البشرية خاصة فيما يتعلق بتغيير بيان التركيب والمواصفات الصيدلية والعبوات طبقاً لقوائم التحقق المُعدة من وحدة تقييم متغيرات بيان التركيب والمواصفات لضمان تقديم الملفات بشكل كامل وسرعة الحصول على الموافقات اللازمة لإتاحة المستحضرات بالسوق المصرية بشكل اَمن وفعّال.