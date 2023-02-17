أعراض القولون العصبي والأطعمة التي يجب تجنبها.. استشاري يوضح

قال الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض الباطنة والسكر، إنّ مرض القولون العصبي من أشهر الأمراض على مستوى العالم ويحدث نتيجة الضغوط النفسية العصبية، مشيراً إلى أن اتصال العصب العاشر بحركة الأمعاء والقولون.

أعراض القولون

وأوضح استشاري أمراض الباطنة والسكر، في تصريح لـ «الوطن»، أن أهم أعراض القولون هي الانتفاخ، المغص، الإسهال والإمساك، وتختلف الأعراض من مريض إلى آخر.

الأطعمة التي يجب تجنبها

وأوضح «أنور»، أن الأطعمة التي تسبب تهيج القولون تتمثل في «البقوليات، الأطعمة المقلية، منتجات الألبان والبصل»، بالإضافة إلى الخضروات النيئة لاحتوائها على الألياف التي تتسبب في تهيج القولون، لافتا إلى أن اتباع حمية غذائية تضمن سلامة القولون تختلف من مريض لآخر: «هناك أغذية تنفع لبعض المرضى وتضر مرضى آخرين».

تخفيف ألآم القولون

ونوه بأن التخفيف من ألآم القولون وتجنب تهيجه يتم من خلال التشخيص الصحيح من قبل الطبيب وبعد التأكد من الإصابة بالقولون، يجب تناول الأدوية التي يصفها الطبيب بالإضافة إلى ممارسة الرياضة وبينها المشي وممارسة الأنشطة التي تقلل الضغوطات النفسية والعصبية والبعد عن الأطعمة غير المناسبة.