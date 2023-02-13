«هيئة الدواء» تحذر مرضى القولون العصبي من تناول علاج الإمساك لمدة طويلة

حذرت هيئة الدواء المصرية، مرضى القولون العصبي بعدم تناول الأدوية التي تعالج الإمساك، مثل السنا (Senna) لمدة طويلة، مشيرة إلى أنّ هذه الأدوية قد تؤدي لحدوث الإمساك المزمن على المدى الطويل؛ نظرًا لأنها تعمل على تحفيز نشاط عضلات القولون.

استشارة مقدم الرعاية الصحية حال تكرار الإمساك

وأكدت هيئة الدواء عبر موقعها الرسمي، ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حال تكرار حالة الإمساك، كي يتجنب الشخص الإصابة بالمضاعفات الصحية.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء، فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات تسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المحلية، التي تهدف إلى توضيح الإجراءات والقواعد المتبعة لتسجيل المستلزمات التشخيصية والمعملية المحلية، مع تقديم شرح مفصل لكافة مستجدات خطوات التقديم والتسجيل، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي لمحتويات ملف تقديم الكواشف المعملية، وعرض مبسط لكيفية تقييمها من قبل الصيادلة.

انعقاد ورشة العمل 16 فبراير المقبل

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس المقبل، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، وهي مقدمة لممثلي مصانع المستلزمات المعملية والتشخيصية، وتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

وأوضحت أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء المقبل، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني.