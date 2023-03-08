«الكرملين»: تفجيرات نورد ستريم تفوح منها رائحة جريمة وحشية

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، على التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب «نورد ستريم» لنقل الغاز الروسي والمعروفة بـ«تفجيرات نورد ستريم».

بيسكوف: المنشورات حول تفجيرات نورد ستريم مجرد شائعات

وبحسب موقع «سكاي نيوز»، قال الكرملين إن التقارير بشأن تفجيرات نورد ستريم ليست غريبة فحسب بل تفوح منها رائحة الجرائم الوحشية، وتساءل: «كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع فرضيات بشأن تفجيرات نورد ستريم دون إجراء تحقيقات؟».

وقال «بيسكوف» إن المنشورات حول هجمات الذي تعرضت له أنابيب «نورد ستريم»، هي مجرد شائعات تم بثها بطريقة مقصودة، ومن الواضح أن الجهة التي نفذت الهجوم تريد من خلالها تحويل الانتباه لمصلحة الفاعل الحقيقي، وفقا لما نقلته عنه وكالة «نوفوستي الروسية للأنباء».

نظرية التورط الأوكراني في تفجيرات نورد ستريم 1 و2 تعود للواجهة مرة أخرى

وأوضح «بيسكوف» أنه «لا يمكن أن نفهم كيف يمكن للمسؤولين الأمريكيين، الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام في تقريرها، أن يقدموا فرضيات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم، دون إجراء تحقيق».

وعادت نظرية التورط الأوكراني في تفجيرات نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، في سبتمبر الماضي، مجددا إلى الواجهة وبقوة هذه المرة، بعدما وجهت تقارير استخباراتية أمريكية وأوروبية أصابع الاتهام إلى أنصار كييف.

لكن الشكوك بدأت قبل ذلك بكثير، فقد بدأت التساؤلات منذ العام الماضي حين لم يجد المحققون أي دليل يربط الهجمات مباشرة بالحكومة الروسية.