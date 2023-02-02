مسؤول ألماني: دول غربية وراء تفجيرات خط الغاز الروسي «نورد ستريم»

بيّن مسؤول سابق ألماني رفض ذكره اسمه أن التحليلات المختلفة لا تستبعد تفجير خط نورد ستريم للغاز في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي على يد دول غربية.

وصرح المسوؤل الألماني لصحيفة «تايمز» البريطانية أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا وأوكرانيا مستفيدون من تفجير نورد ستريم، مستبعدا أن تكون روسيا وراء تفجير هذا الخط.

تعليق مستشار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية

فيما خرج مستشار الطاقة السابق بوزارة الخارجية الأميركية للصحيفة بأن غير مستغرب من وجود أدلة أن الهجمات الإرهابية تقف وراءها دول غربيا، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل حتى الآن أن روسيا تقف وراء هذا التفجير.

وتزود روسيا الدول الأوروبية عبر خطي غاز وهما نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، وحدث تسرب في المياه القريبة من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق بين جنوب السويد وبولندا.

رصد 4 عمليات تسريب

ورصدت 4 عمليات تسرب في 26 سبتمبر في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 قريبا من جزيرة بورنهولم الدنماركية، وكان التسريب في المياه السويدية الاقتصادية وكذلك مياه الدنمارك.

ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 حدثت أزمات جيوسياسية بين روسيا والدول الأوروبية التي تحصل على الغاز منها حيث تعتبر روسيا أكبر مزود بالغاز للاتحاد الأوروبي وقطعت الغاز بعد فرض عقوبات عليها من بعض دول الاتحاد لإثنائها عن الاستمرار في الأزمة الروسية الأوكرانية.

روسيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء التفجير

فيما اتهم وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة بشكل مباشر بعملية تفجير خط الغاز نورد ستريم بحسب وكالة نوفوستي.