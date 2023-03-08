شقيق «طبيب الغربية» المتوفى يكشف عن آخر أمنياته.. «بتعذب ومحدش عارف عندي إيه»

كشف هيثم واصف، شقيق الدكتور أحمد واصف، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الثلاثاء، إثر إصابته بوعكة صحية أثناء عمله في مستشفى السنطة المركزي، يوم السبت الماضي، عن آخر كلمات مع شقيقه، قبل دخوله في غيبوبة تامة انتهت بوفاته.

تفاصيل عن حياة الدكتور أحمد واصف

وأوضح «هيثم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور أحمد كان الشقيق الأكبر له، ومقيم بمركز ومدينة زفتى، ويعمل في مستشفى السنطة المركزي يومي السبت والأحد، وفي أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة يومي الثلاثاء والخميس، وكانت إقامته بين القاهرة وزفتى؛ إذ أنه كان متزوج من 2، الأولى بالقاهرة، والأخرى بمركز ومدينة زفتى، ولديه من الأخيرة طفلين، زياد بالصف الرابع الابتدائي، وميرال طالبة في الصف الأول الإعدادي.

وأوضح شقيق الدكتور أحمد واصف، أنه عاد من القاهرة إلى منزله صباح يوم الجمعة الماضي، وكانت يعاني من وجع في العظام وهمدان وضيق في التنفس، وغير قادر على الحركة، وقليل الكلام جد، ونظرات عيونه كانت غير طبيعية، وطلب فجر السبت نقله إلى مستشفى زفتى العام للكشف عليه، وأثبتت الفحوصات الطبية عدم معاناته من شيء.

وأشار هيثم إلى أن شقيقه اتصل عليه صباح السبت، وطلب نقله إلى مستشفى زفتى من أجل تلقى العلاج، وكان يقول له: «جسمي كله وجعني وتعبان جدا ومش عارف فيا إيه»، وبالفعل خضع إلى فحوصات طبية ولم تظهر عليه أعراض مرضية.

صدمة الأسرة

ولفت شقيقه إلى أن أعراض المشكلات الصحية زادت عليه، فطلب نقله إلى مستشفى السنطة المركزي بحثا عن معرفة ما يتعرض له؛ إذ كان يقول: «أنا بتعذب ومحدش عارف عندي إيه عاوز أموت»، وبمجرد أن وصل إلى المستشفى فقد الوعي ودخل في غيبوبة تامة، وجرى نقله إلى غرفة العناية المركزة، وظل بها يومين ولم تتحسن حالته ولم يتوصل الأطباء إلى أسباب مرضه، وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وشدد هيثم على أن شقيقه كانت حالته الصحية مستقرة، ولم يعان من أي أعراض مرضية، مؤكدا أنهم جميعا في حالة صدمة شديدة لما تعرض له شقيقه؛ إذ أنهم لم يعرفوا حتى الآن سبب مرضه.