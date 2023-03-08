شقيق «طبيب الغربية» يكشف سر الحقنة الأخيرة: مات قبل الحصول عليها

كشف هيثم واصف، شقيق الدكتور أحمد واصف، طبيب الباطنة، ويعرف إعلاميا بـ«طبيب الغربية»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه الأكبر وقبل دخوله في غيبوبة تامة انتهت بوفاته داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، عقب تعرضه إلى وعكة صحية أثناء عمله في مستشفى السنطة المركزي.

همدان وتكسير بالعظام

وقال شقيق طبيب الغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شقيقه كانت حالته الصحية غير مستقرة في آخر أسبوع من وفاته، وكان يعاني من آلام في الجسم وهمدان وتكسير في العظام وضيق في التنفس، وأنه خضع إلى فحوصات طبية في أحد مراكز القلب بالقاهرة يوم الخميس الماضي، وأظهرت النتائج عدم وجود شيء وأن نبضات القلب منتظمة، وأيضا في مستشفى زفتى والسنطة فجر السبت ولم تظهر أي أعراض إلى المرض، ونفس الأمر تكرر في مستشفى طنطا الجامعي.

اشتباه وجود فيروس بالدم

وأوضح أن شقيقه دخل في غيبوبة تامة وظل في العناية المركزة بمستشفى السنطة المركزي، ونقل إلى مستشفى طنطا الجامعي، ورغم تواجد الأطباء أصحاب الكفاءات العالية لم يحدد أحد منهم سبب المرض، وفي يوم الوفاة طلب منه توفير حقنة تعالج تلوث أو فيروس في الدم، شك أحد الأطباء ربما يكون سبباً في تلك الوعكة الصحية التي تعرض لها، «طلب الأطباء مني حقنة تعالج فيروس بالدم شكوا أنه يكون سبب تعب أخويا وبعد البحث عنها لقيتها متوفرة في صيدلية بالقاهرة»، موضحاً أن شقيقه خضع إلى جلسة غسيل الكلى وبمجرد وصول الحقنة كان لفظ أنفاسه الأخيرة وقبل أن يحصل عليها.