ضربة ثانية لبرنامج اليابان الفضائي خلال 18 يوماً.. صاروخ «H3» يدمر نفسه

تلقى برنامج اليابان لاستكشاف الفضاء ضربتين متتاليتين خلال أقل من 3 أسابيع، مما دفع أكبر مسؤول عن البرنامج الفضائي للدولة الآسيوية إلى تقديم اعتذار، بعد فشل مهمة إطلاق صاروخ جديد، كان من المقرر أن يضع قمراً صناعياً لمراقبة الأرض في مداره، أمس الثلاثاء، بعد 18 يوماً من محاولة أخرى فاشلة لإطلاق الصاروخ، في وقت سابق من يوم 17 فبراير الماضي.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الياباني «NHK»، صباح الأربعاء، أعرب ياماكاوا هيروشي، رئيس وكالة استشكاف الفضاء «جاكسا»، عن اعتذاره في أعقاب الإخفاق في إطلاق الصاروخ الفضائي الجديد «H3»، وهو أحدث الصواريخ التي تعتمد عليها الوكالة اليابانية ضمن برنامجها المستقبلي لاستكشاف الفضاء، ويُعد أكبر صاروخ على الإطلاق يجري تطويره في اليابان منذ 30 عاماً.

«جاكسا» تسعى لاستعادة الثقة في قدرات الصاروخ

وقال رئيس وكالة الفضاء اليابانية إنه يأسف لعدم تمكنه من الاستجابة لتوقعات المعنيين بالإطلاق، وأضاف أنه يأخذ مسؤوليته على محمل الجد، كرئيس للوكالة التي أطلقت الصاروخ، وأكد أنه سيبذل قصاري جهده لتحديد سبب فشل مهمة إطلاق الصاروخ «H3»، واستعادة الثقة في قدرات الصاروخ، الذي تلقى أمراً بتدمير نفسه، بعد دقائق قليلة من إطلاقه، نتيجة اكتشاف خلل فني بعد قليل من إطلاقه.

وبدأت عملية إطلاق الصاروخ في مركز «تانيجاشيما» للفضاء، جنوب غرب اليابان، في حوالي الساعة 10:37 صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، 1:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، في رحلة كان من المخطط أن تكون الأولى من نوعها بالنسبة لهذا النوع من الصواريخ، وكان من المقرر أن يضع قمراً صناعياً لمراقبة الأرض في مداره، بعد 17 دقيقة من الإقلاع، على ارتفاع نحو 675 كيلومتراً.

أمر للصاروخ بتفجير نفسه بسبب تعطل المحركات

وأظهر بث مباشر لعملية إطلاق الصاروخ «H3» في أول مهامه الفضائية، أن المرحلة الأولى لانفصال الصاروخ عن القاعدة الأرضية سارت بنجاح كما كان متوقعاً، قبل أن تظهر المؤشرات وجود «مشكلة ما»، وبدأت سرعة الصاروخ في الانخفاض، ليعلن مركز القيادة عدم نجاح المرحلة الثانية لعملية الإطلاق، نتيجة عدم تشغيل محركات الصاروخ.

واضطرت وكالة الفضاء اليابانية إلى وقف البث، مع رسالة جاء فيها: «برجاء الانتظار، يجري التحقق من الوضع الحالي»، وعند استئناف البث، بعد عدة دقائق، أعلن مركز القيادة «فشل المهمة»، بسبب عدم اشتعال المحرك الثاني للصاروخ بعد نحو 8 دقائق من إطلاقه، وأكدت «جاكسا» أن الصاروخ تلقى أمراً بالتدمير الذاتي، عند حوالي الساعة 10:52، لعدم إمكان إتمام المهمة بنجاح.

الصاروخ «H3» أكبر حمولة وأقل تكلفة

ويُعد الصاروخ «H3» بديلاً لصاروخ «H2A»، الذي كانت تعتمد عليه اليابان في برنامج استكشاف الفضاء في السابق، ويتميز الصاروخ الجديد بأنه أكبر صاروخ على الإطلاق تطوره اليابان منذ 30 عاماً، ويبلغ أقصى ارتفاع له 63 متراً، بهدف زيادة الحمولة بمقدار 1.3 مرة مقارنةً بنظيره السابق، بالإضافة إلى خفض التكلفة بمقدار يقترب من النصف.

وكان من المقرر أن ينطلق الصاروخ الجديد في أولى مهامه الفضائية يوم 17 فبراير الماضي، إلا أنه تم تأجيل المهمة في اللحظات الأخيرة، بعد اكتشاف خلل فني في المرحلة الأولى، وبعدها أعلنت «جاكسا» أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وتم تحديد يوم 7 مارس موعداً جديداً لإطلاق الصاروخ، وهي المهمة التي انتهت بالإخفاق، وإصدار أمر للصاروخ بتدمير نفسه ذاتياً.