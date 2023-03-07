اليابان تفشل في إطلاق صاروخ جديد إلى الفضاء وتضطر لتدميره

أعلنت اليابان اضطرارها لتفجير صاروخها الفضائي الجديد أثناء عملية إطلاق فاشلة، اليوم الثلاثاء، وهو الأمر الذي وجه ضربة كبيرة لوكالة الفضاء اليابانية «جاكسا»، خاصة أنها المحاولة الثانية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورونيوز» الأوروبية.

أسباب فشل عملية إطلاق الصاروخ الياباني

واضطرت وكالة الفضاء اليابانية إلى إرسال الأمر بالتدمير الذاتي إلى صاروخ من الجيل الجديد «أتش 3»، وذلك بعدما فشل محركه في المرحلة الثانية من الانطلاق بعد دقائق من إقلاعه.

وقال مراقبون إن هذا الأمر يعد نكسة كبيرة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، كما وصفت الحكومة اليابانية الاختبار الفاشل بأنه «أمر مؤسف للغاية»، ويعتبر «أتش 3» أول صاروخ قادر على رفع حمولة متوسطة تصممه اليابان منذ ثلاثة عقود، وتم تقديمه كبديل رخيص التكلفة لصاروخ «فالكون 9» من شركة «سبيس إكس»، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والمتخصصة في إطلاق الأقمار الصناعية التجارية والحكومية إلى مدار الأرض.

السلطات اليابانية تحقق في الحادث

وكانت اليابان تهدف إلى إرسال الصاروخ، الذي يبلغ طوله 57 مترا، إلى الفضاء وعلى متنه قمر صناعي للمراقبة، بحيث يستطيع رصد عمليات إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية، لكن الأمر باء بالفشل، حيث تم إصدار أمر بالتدمير الذاتي لصاروخ «أتش 3» بعد وقت قصير من إطلاقه، بسبب وجود انخفاض في سرعته.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة العلوم اليابانية، كيكو ناغوكا، إنه سيجرى فتح تحقيق لمعرفة سبب فشل الصاروخ، واصفة الحادث بأنه «مؤسف للغاية».