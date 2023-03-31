حكاية شهيد.. العميد طارق المرجاوي نال الشهادة أثناء عمله أمام جامعة القاهرة

بعد زوال حكم تنظيم الإخوان الإرهابي كان ضباط الشرطة يعرفون جيدًا أن عملهم مخاطرة على حياتهم لكنهم كانوا لا يبالون الموت في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ففي يوم 2 أبريل 2014 نال العميد طارق المرجاوي، الشهادة أمام جامعة القاهرة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، وقتها كانت موجة الإرهاب على أشدها، فكان شهداء الوطن من الشرطة كانوا في تزايد.

استشهاد العميد طارق المرجاوي

كان العميد طارق المرجاوي يمارس مهام عمله، رئيسًا لمباحث قطاع غرب الجيزة، فكان في موقع الحادث متابعًا للخدمات الأمنية الموجودة في المكان والتي كلفت بتأمين المنشآت المهمة والحيوية، ومن بين هذه الخدمات، القوة الأمنية التي كانت موجودة في ذلك الوقت أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة.. «كان في شغله».

عبوة ناسفة سبب استشهاده

في أثناء تواجد العميد طارق المرجاوي مع قوات التأمين أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، تم تفجير عبوة ناسفة زرعت في المكان عن بعد، ما أدى إلى وقوع ضحايا من بين رجال الأمن الموجودة في المكان، وكان ضمن رجال الأمن العميد طارق المرجاوي، الذي نقل إلى المستشفى متأثرًا بإصابته البالغة، إلا أن محاولات إسعافه باءت بالفشل، ولقى العميد طارق المرجاوي مصرعه متأثرًا بإصابته، لتنتهي بذلك قصة 29 عامًا قضاها الشهيد طارق المرجاوي في جهاز الشرطة متنقلا بين المناصب المختلفة.

خريج كلية الشرطة دفعة 85

في عام 1985، تخرج الشهيد طارق في كلية الشرطة، ليلتحق بعدها ضمن صفوف قطاع الأمن المركزي، ثم انتقل إلى العمل في قسم شرطة بولاق الدكرور كمعاون مباحث، وتدرج في مناصبه إلى أن أصبح رئيسًا لقطاع مباحث غرب القاهرة، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى تاريخ استشهاده في الثاني من شهر أبريل لعام 2014.