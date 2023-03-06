مدير «المحاربين القدماء»: 9 مارس يوم للاحتفال بذكرى أبطال مصر من الشهداء (حوار)

أكد اللواء أشرف أحمد محمد شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، في حوار لـ«الوطن»، أن اختيار يوم 9 مارس يومًا للشهيد والمحارب القديم لتحتفل مصر بذكرى شهدائها الأبطال، واتخاذ هذا اليوم رمزًا وتأكيدًا على أن نيل شرف الشهادة هو أمر يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وجاء الحوار كالآتي:

* لماذا تم تحديد يوم 9 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الشهيد والمُحارب القديم؟

- إن اختيار يوم 9 مارس من كل عام ليكون يوماً للشهيد تأكيداً على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءاً من القائد العام للقوات المسلحة وحتى أحدث جندي على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة حيث أن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا أنه كان دائماً في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان الأمر الذى أدى إلى استشهاده ومن هنا جاء اختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال واتخذت من استشهاد رمزاً وتأكيداً على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة وهذا ما نراه جلياً اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود .

* وما هي خطة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم هذا العام؟

لقد تعلمنا بالقوات المسلحة أن التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب هو سمة النجاح ، لذلك أعدت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم كالآتي، تتضمن وضع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وإقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي وتدور خطبتها حول منزلة الشهيد، وإقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم فيه مباريات ودية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة (تتابع) بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية، وإقامة معرض فنى للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء، وعقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية على مستوى أسر الشهداء ومصابي العمليات، وإصدار العدد (65) من مجلة الوفاء والتي تصدرها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وتتضمن الخطة أيضًا، تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال، وزيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات ( المناطق العسكرية – القواعد البحرية / الجوية – الكليات العسكرية – مصانع القوات المسلحة – نوادي القوات المسلحة – المزارات السياحية ) مخطط تنفيذ عدد من الرحلات بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وزيارة مصابي العمليات الحربية ( المقيمين بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فرع الوفاء والأمل ) لمستشفى 57357 وتوزيع الهدايا على الأطفال.

* وكيف تدعم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مصابي الحروب من ذوي الهمم من المحاربين القدماء؟

- من دواعي الفخر والسرور، أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد يحققون العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، مما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات، وأؤكد لكم في هذا الإطار أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها.

ومن خلال هذا التوجيه تدعم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات من خلال مركز تدريب الحرف المهني وذلك باستقدام مجموعة من المدربين المهرة وتوفير المواد الخام والتنسيق مع وزارة الثقافة لتدريبهم على مهارات (النحت – الخزف – الرسم على الزجاج – المصنوعات الجلدية)، كما نقيم معرضين فنيين سنويًا لدمجهم في المشاركة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

ولما كانت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالاهتمام بالرياضة فقد تم تطوير منظومة وأدوات التدريب بنادي المحاربين القدماء لتتماشى مع أحدث ما تم الوصول إليه لدعم أبنائنا وبناتنا من ذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركتهم في كافة النواحي الرياضية ويعتبر نادى المحاربين القدماء ممثل القوات المسلحة في رياضة المعاقين والمسجل في اللجنة البارالمبية واتحادها منذ سنة 1995 وحتى الآن وتحصلت الفرق الرياضية على عدد (4) كؤوس وعدد (191) ميدالية خلال الموسم الرياضي 2021/2022 في ألعاب ( كرة السلة – تنس الطاولة – رفع أثقال – السباحة – ألعاب القوى – الريشة الطائرة ) .

وماذا تقول للأجيال الجديدة عن معنى الاحتفال بيوم الشهيد؟

الأجيال الجديدة هم ثمرة المستقبل.. وأملنا في الغد.. لذلك من حق الأجيال القادمة أن يعرفوا بطولات محاربينا حتى لا تضيع دمائهم التي فقدوها.. من حق الأجيال القادمة أن يتعرفوا على أبطال المعارك الذين قدموا العديد من التضحيات من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة واستكملت الدولة ملحمة البطولات بحزم من الإجراءات لتنمية المستقبل وتحقيق هدف الدولة بالإنجازات التي نراها على أرض الواقع في مصرنا الحبيبة أما رسالتي الأخيرة التي أوجهها لشباب مصر القادم؛ فأقول لهم حافظوا على التنمية والرخاء والأمن والاستقرار الذى تشهده مصرنا الحبيبة حالياً في عهد الرئيس / عبد الفتاح السيسي، وحافظوا على كل ما هو جميل وذلك بالعلم والعمل والعرق لكى تصونوا الأمانة وتتواصل الأجيال في حب مصر والعمل على رفعتها وبناء الجمهورية الجديدة، وإلى شباب مصر جيل المستقبل كونوا أوفياء للدم الذى سال على تراب سيناء وكونوا أوفياء لكل عمل أعاد لمصر كرامتها وعزتها .