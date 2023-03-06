جمعية المحاربين القدماء: القوات المسلحة حريصة على دعم أسر الشهداء والمصابين

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مؤتمرا صحفيا تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام، وهو المؤتمر الذي جرى من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، يعكس مدى تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم كل سبل الدعم لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرا لما قدموه من تضحيات سطروا بها أسماءهم بأحرف من نور في سجلات حب الوطن.