«الأنباء الكويتية»: السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة

أبرزت صحيفة «الأنباء الكويتية»، اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة؛ بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة؛ بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة.

«الأنباء الكويتية» تبرز تصريحات السيسي

وذكرت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان «السيسي يؤكد أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة» أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث شهد الاجتماع متابعة الخطط الجاري تنفيذها؛ لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال بشأن سبل الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية؛ تحقيقا للصالح العام.

تعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في مصر

ونوهت إلى أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في مصر في ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، لاسيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة في هذا المجال على مستوى العالم، والتي تبذل الدولة أقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبية.