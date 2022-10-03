 الصحف الكويتية تبرز لقاء السيسي بوفد من كبار رجال الأعمال والصناعة بالكويت

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بوفد من كبار رجال الأعمال والصناعة الكويتية برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، وتأكّيد الرئيس تطلع مصر لتطوير التعاون الاقتصادي مع الكويت.

وفي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان «السيسي: نتطلع إلى تطوير التعاون الاقتصادي مع رجال الأعمال في الكويت»، قالت الصحيفة إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الكويت لا سيما مجتمع رجال الأعمال الكويتيين والشركات الكويتية وتنمية استثماراتهما في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات التنموية كافة.

وتابعت الصحيفة الكويتية، أنَّ الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر والكويت.

وذكرت صحيفة «النهار» الكويتية تحت عنوان «السيسي للوفد الاقتصادي الكويتي تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري» أنَّ الرئيس السيسي، أكّد للوفد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر، على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في جميع القطاعات التنموية.

السيسي: نتطلع إلى تطوير التعاون الاقتصادي مع رجال الأعمال في الكويت

وأوضحت الصحيفة أنَّ ذلك يأتي في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، إضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

وفي صحيفة «القبس» وتحت عنوان «مصر تتطلع لتطوير التعاون الاقتصادي مع الكويت»، قالت الصحيفة إنَّ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، قال في كلمة بحضور الرئيس السيسي: «لقد أفضتم علينا من كريم حفاوتكم ونبيل تقديركم، ما يتجاوب مع رسالة وفدنا وما يوفر له أسباب التوفيق لتحقيق غايته، التي تتمثل بتوثيق عُرى التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين، لما فيه مصلحة شعبيهما معاً».

وأكّد «الصقر»، في كلمته، أنَّ «تفضلكم باستقبالنا، وحرصكم على أن نشرف بلقائكم، قد أعطى مهمتنا أبعاداً تتعدى التعاون الاقتصادي دون أن تتجاوزه، وتعمق مجراه وتوسع آفاقه، دون أن تنال من واقعيته أو تتجاهل معاييره، ولقاؤنا هذا أسبغ علينا جميعاً زهواً يوازي ما يعمر صدركم من إخلاص ومحبة، وتفاؤلاً يكافئ ما نحمله لفخامتكم من إعجاب وتقدير واحترام».

وفي صحيفة «الجريدة» وتحت عنوان «السيسي لـ الصقر: نتطلع لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، قالت الصحيفة إنَّ رجال الأعمال الكويتيون نقلوا إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقه الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، وولي العهد، معربين عن تشرّفهم بلقائه، الذي يمثّل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة.

السيسي: جميع القطاعات الاقتصادية في مصر قوية

وفي صحيفة «الرأي» الكويتية وتحت عنوان «السيسي أكّد أنَّ جميع القطاعات الاقتصادية في مصر قوية» قالت الصحيفة إنَّ السيسي لفت إلى أنَّ جميع القطاعات الاقتصادية في مصر قوية، وتظهر مؤشراتها تحسنا مستمراً، وذلك خلال لقائه مع الوفد الكويتي الاقتصادي رفيع المستوي الذي يضم 46 ممثلاً من غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحادات وشركات وجهات حكومية، وبحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح، وسفير الكويت في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم.