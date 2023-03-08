الجامعة العربية تؤكد التزامها بالسعي نحو الارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة

أكدت جامعة الدول العربية التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كل الدول الأعضاء سعياً للارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية، وعلى المضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة، ينعمن فيها بكامل حقوقهن الإنسانية في وطننا العربي.

كما أكدت الجامعة العربية، فى بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار «الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين»، حرصها على انضمامها إلى المجتمع الدولي في الاحتفال بيوم المرأة العالمي تأكيداً لاتزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية.

يذكر أنَّ العالم يحتفل هذا العام بيوم المرأة العالمي تحت شعار «الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين»، والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، تقديراً وتكريما للإنجازات التي حققتها وتحققها المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتثميناً لدورها الكبير والمشهود في مسيرة التقدم والتنمية لمجتمعنا وبالأخص في المنطقة العربية.

يأتي يوم المرأة العالمي سنوياً ليؤكد على أهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار وخاصة في ظل الابتكار والتغيير التكنولوجي، وذلك تماشياً مع الموضوع ذات الأولوية للدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول «الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».