أبو الغيط يلتقي أمين عام الأونروا لبحث أوضاع تطورات لاجئين فلسطين

يستقبل اليوم الثلاثاء، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين في فلسطين الأنوروا، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

ومن المقرر أن يجري الطرفين مناقشات تتناول التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، ومستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده غدًا الأربعاء للدورة الـ 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء.

تبرعات بـ82 مليون يورو

وفي وقت سابق، أوضح لازاريني، أن الأونروا، تلقت تبرعًا بمبلغ 82 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتمكين الوكالة من الوفاء بمهام ولايتها وحماية ومساعدة لاجئي فلسطين ولعب دور عامل استقرار في المنطقة.

وأفاد المفوض العام للأونروا، بأن التمويل متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي يعيد التأكيد على التزامه برفاه لاجئي فلسطين وحقوقهم إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.