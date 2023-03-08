إضراب شامل في الضفة الغربية حدادا على أرواح ضحايا جرائم الاحتلال

عمّ إضراب شامل محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها أمس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة 26 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

واستهدفت قوات الاحتلال بصاروخ، على الأقل، أحد المنازل في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشرت عشرات القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية في جنين ومخيمها.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي، الإضراب الشامل اليوم في محافظات الضفة كافة، حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين ومخيمها.

ومنذ ساعات الصباح عمّ الإضراب التجاري الشامل والحداد مدينة جنين وبلداتها وقراها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي وحركة «فتح».

ففي محافظة الخليل، جنوبا، عمّ الإضراب كافة أرجاء المحافظة، حدادا على أروح الشهداء وتنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة جنين ومخيمها.

وشمل الإضراب الذي دعت إليه حركة فتح والقوى الوطنية، كافة مناحي الحياة، وأُغلقت المحال التجارية والمؤسسات الخاصة أبوابها، وتوقفت حركة النقل والمواصلات، وسط دعوات للخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة، والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة بيت لحم، جنوبا، عمّ الاضراب الشامل أرجاء المحافظة وكذلك في محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية حيث شمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية.

وانطلقت الليلة الماضية، مسيرات حاشدة وسط رام الله، جابت شوارع المدينة، وسط هتافات مستنكرة لجريمة الاحتلال في جنين ومخيمها اليوم، وهتافات مساندة للأسرى في خطواتهم النضالية، بحضور ومشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح»، وممثلين عن مؤسسات الأسرى والفعاليات الوطنية والمجتمعية في المحافظة.