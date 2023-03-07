الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع شهداء «مخيم جنين» إلى 6

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم «جنين» في شمال الضفة الغربية إلى ستة شهداء، إلى جانب إصابة سبعة آخرين.

اشتباكات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أحد المصابين السبعة حالته خطيرة، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين، وقطعت قوات الاحتلال الانترنت عن المخيم.

وأعلنت المُقاومة في «جنين» التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة للمُخيم، والتي انسحبت منه بشكل مؤقت، قبل أن تعاود اقتحامه بعدد أكبر من القوات.