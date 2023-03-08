«الداخلية» توزع عبوات غذائية على المرأة المعيلة في المحافظات

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من السيدات المُعيلات بمنازلهنّ بمنطقتي القطامية بمحافظة القاهرة ومنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وكذا استقبالهن بالنوادي ومراكز الشباب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، إذ تمّ توزيع عبوات مواد غذائية عليهن.

كما أوفدت الوزارة عددا من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد من السيدات المُعيلات بمنازلهن على مستوى الجمهورية، وتقديم الهدايا عبوات مواد غذائية لهن.

كما تمّ تنظيم احتفالية بنادي ضباط أمن القاهرة بالمنيل لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم تتضمن رحلة نيلية وفقرات ترفيهية ومأدبة غذاء تقديراً لمسيرة عطائهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع.