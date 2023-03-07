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«الداخلية» تعلن بدء إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:53 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م، وذلك من يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري، على النحو التالي:

- السبت 11 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - الشرقية».

- الأحد 12 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية - الفيوم».

- الإثنين 13 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادي الجديد - المنيا».

- الثلاثاء 14 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف».

الأربعاء 15 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر».

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