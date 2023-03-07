«الداخلية» تعلن بدء إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م، وذلك من يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري، على النحو التالي:

- السبت 11 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - الشرقية».

- الأحد 12 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية - الفيوم».

- الإثنين 13 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادي الجديد - المنيا».

- الثلاثاء 14 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف».

الأربعاء 15 مارس: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر».