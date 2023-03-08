الحكومة عن زيادة المرتبات والمعاشات: أكبر حزمة حماية في تاريخ مصر

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتمّ تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة.

حماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية

وأكد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة جاهزة لتنفيذ هذه التكليفات في الموعد المقرر، لافتاً إلى أنَّ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية.

كما تطرق مدبولي إلى نتائج زيارة محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إلى مصر، ولقائه المثمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي شهد تأكيد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والحرص على مساندة العراق وتقديم الدعم للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، إضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية، مشيراً أيضاً إلى نتائج جلسة المباحثات التي جمعته بنظيره العراقي، وتم خلالها بحث فرص التعاون المشترك في عدة مجالات، من أجل تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والعراق.

رقمنة الوزارات والهيئات

ومن ناحية أخرى، وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في رقمنة كل الأصول التابعة لها، سواء أراضي، أو عقارات أو خلافه، مؤكّداً أنَّ هذه الخطوة ضرورية، تحقق الحوكمة، وتضمن إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة، وسد منافذ محاولات التعدي عليها.