«الإنتاج الحربي» تُنظم برنامجا لتدريب 30 طالبا متميزا بمعهد الصناعات المتطورة

نظم قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، برنامجا تدريبيا «ورشة عمل» لـ30 من الطلاب المميزين في المعهد الفني للصناعات المتطورة، ضمن فعاليات برنامج «مشواري» التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لمدة 3 أيام، ابتداءً من 7 مارس الحالي حتى 9 من الشهر ذاته، إذ إنّ برنامج «مشواري» يستهدف لتنمية مهارات العمل الشباب وتمكينهم من تبوأ لمناصب القيادية.

تدريب طلبة المعهد الفني للصناعات المتطورة

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارات الإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلبة المعهد الفني للصناعات المتطورة.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، إنّ البرنامج التدريبي يستهدف إكساب الشباب المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، وتنمية قدراتهم في مهارات القيادة والتخطيط للعمل، واتخاذ القرارات وإعداد السيرة الذاتية والتفكير الابتكاري، وإدارة المال ودراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة.

التوجيه للمسار المهني الصحيح

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أنّ البرنامج يعتمد على المشورة المهنية، والتي تهتم بالتوجيه للمسار المهني الصحيح، والتخطيط الجيد، والعمل على تنفيذ الأهداف المستقبلية.