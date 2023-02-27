«الإنتاج الحربي» تُنظم ندوتين للعاملين حول «فضل القناعة» (صور)

نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين بعنوان «القناعة وأثرها في المجتمع»، في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة.

وأشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه حضر الندوتين عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وحاضر بالندوتين الشيخ هانئ محمد عباس سويد والذي تحدث عن مفهوم القناعة والذي يعني عدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين، مؤكداً أنها صفة كريمة ومحمودة، تعكس عزة نفس وكرم أخلاق من يتحلى بها.

ولفت الشيخ هانئ سويد، بحسب بيان صادر عن وزارة «الإنتاج الحربي»، إلى أنه من أهم مزايا القناعة أنها تؤدي إلى ترويض النفس وتشيع المودة وتنشر المحبة بين الناس.

وأوضح «بكر» أن تنظيم الندوتين يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة بما ينعكس بالإيجاب على توسيع مداركهم وتطوير أسلوب تفكيرهم.

من جانبها، أشارت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أن هذه الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكرياً وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعي الثقافي لهم، وأوضحت أنه خلال الندوتين استمع فضيلة الشيخ إلى استفسارات الحاضرين بشأن موضوع الندوة وقام بالرد عليها.