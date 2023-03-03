وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفدا يونانيا لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور ERMIS KAUTSOS رئيس مجلس إدارة شركة HELLENIC INSTRUMENTS اليونانية ووفدا مرافقا له من الشركة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال إنتاج طابات الذخائر الثقيلة.

تصادم قطارين في اليونان

وأعرب الوزير محمد صلاح عن أسفه بشأن حادث تصادم القطارين الذي وقع بشمال اليونان، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

التعاون في تجميع الطابات

استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وخاصة الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) حيث شهدت المباحثات بين الجانبين إمكانية التعاون في عدد من المجالات ومنها نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك لطابات الذخيرة الثقيلة، كذلك تعميق الصناعة للمكونات الإلكترونية المستخدمة في تجميع الطابات، أيضا تم مناقشة إمكانية التعاون حول تحديث جهاز X-RAY المتواجد بالشركة (م300 ) ليتناسب مع التكنولوجيا العالمية المتطورة المستخدمة في اختبار الطابات وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

وشدد الوزير محمد صلاح على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية، مضيفاً أن ما تمتلكه الجهتان من قدرات وخبرات عالية ستمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

تصنيع الانظمة الإلكترونية العسكرية

من جانبه أشار الدكتور ERMIS KAUTSOS رئيس مجلس إدارة شركة HELLENIC INSTRUMENTS اليونانية أن شركته تمتلك تقنيات عالية ومتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات العسكرية والأمنية والصناعية المتقدمة كما ان الشركة مسجلة في سجل مصنعي مواد الدفاع لدي وزارة الدفاع اليونانية كما تعتبر الشركة اليونانية عضواً في مجموعة الصناعات الدفاعية وأمن الفضاء الجوي اليوناني.

الوزير اليوناني يشيد بالتطور المصري

وأثنى ERMIS KAUTSOS على ما تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطور وتنمية في كافة المجالات وما تتميز به مصر من موقع جغرافي إستراتيجي يجعلها بوابة للتسويق للدول العربية والأفريقية، مشيداً من جهة أخرى بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والدور البارز الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر أن لقاء الشركة اليونانية ليس الأول حيث سبق وتم عقد لقاء مع ممثلي الشركة اليونانية خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي IDEX 2023 والذي تم إقامته بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلي 24 فبراير 2023، وتم الاتفاق على قيام الشركة اليونانية بتنفيذ زيارة ميدانية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة للوقوف على متطلبات التعاون وتقديم بيان نظري عن نقل التكنولوجيا التصنيعية المتطورة في مجال إنتاج طابات الذخائر الثقيلة وإعداد العروض الفنية والسعرية الخاصة بذلك .

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي ومحمد فؤاد مترجم الوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس طارق أحمد عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.