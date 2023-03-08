مايا مرسي بمناسبة يوم المرأة العالمي: نساء مصر والعالم مصدر قوة

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، رسالة إلى نساء وفتيات مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قائلة: «كل عام وكل نساء وفتيات مصر والعالم هن مصدر قوة ومبعث فخر لأوطانهن».

اليوم العالمي للمرأة

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة، في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه في ظل احتفال هذا العام تحت شعار «إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين»، حقّقت مصر تقدمًا ملموسًا بخطط واستراتيجيات وبرامج ومبادرات وطنية.

تهئنة «القومي للمرأة» باليوم العالمي للمرأة

وأكدت: «علينا جميعا أن نكثف جهودنا للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد المرأة والفتاة، وتحسين سبل الوقاية والحماية منها على المنصات ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنهما».