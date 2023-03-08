«المصري للدراسات»: نشهد طفرة كبيرة في تمكين المرأة بتكنولوجيا المعلومات

قالت آلاء برانية، الباحثة ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العالم يشهد اليوم الاحتفال باليوم العالمي بالمرأة، تحت شعار التغيير التكنولوجي من أجل المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أن المرأة المصرية شهدت طفرة بالتمكين خلال الأونة الأخيرة، وهو ما يؤكد أننا نشهد العصر الذهبي للمرأة المصرية بالفعل.

جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة بمجال تكنولوجيا المعلومات

وأضافت آلاء برانية في حوار مع الإعلامية أمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تبذل العديد من الجهود المستمرة والمتواصلة في إطار التكنولوجيا؛ إذ وضعت استراتيجية ضمن استراتيجيات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات برؤية مصر 2030، تقليل الفجوة بمجال تكنولوجيا المعلومات بين الجنسين لتتسق مع الطموحات العالمية.

وأوضحت الباحثة ببرنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إتاحة تكنولوجيا المعلومات تساهم في تمكين المرأة من خلال تعرفها على أسواق جديدة، يمكن أن تدخل هذه الأسواق وتعود عليها بدخل ثابت، إضافة إلى الفرص التوظيفية وفرص العمل التي يجرى إتاحتها للمرأة المصرية، وتتسم بالمرونة بالطاقة والجهد، وبالتالي تتسق مع المهام المتعددة التي تقوم بها المرأة المصرية.

مبادرات عديدة لتمكين المرأة بمجال تكنولوجيا المعلومات

وأشارت الباحثة إلى أهمية المبادرات التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأونة الأخيرة لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تكونولجيا المعلومات، أبرزها المبادرة الرئاسية القادة التكنولوجيين، قادة التكنولوجيا القادمون التي شارك بها نحو 35% من السيدات، ومبادرة طور وغير بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت، وبلغت نسبة المشاركة من السيدات 53%، والتي وفرت لـ20% من السيدات الحصول على وظيفة رقمية جيدة.