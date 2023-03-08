شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية أرمينيا لمناقشة سبل تعزيز التسامح الديني

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، أرارات ميرزويان، وزير خارجية أرمينيا، والوفد الرسمي المرافق له، لمناقشة سبل التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر وأرمينيا، وتعزيز ثقافة التسامح الديني.

شيخ الأزهر يرحب بوزير خارجية أرمينيا

ورحب الإمام الأكبر وعلماءُ الأزهر، بوزير خارجية أرمينيا والوفد الرسمي المرافق له في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا حرص الأزهر على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع أرمينيا، انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين مصر وأرمينيا ودور الأزهر في نشر سماحة الإسلام وقيمه التي تدعو للسلام والتعايش بين الناس، على اختلاف معتقداتهم وثقافاتهم.

وأكد شيخ الأزهر أن ثقافة السلام ينبغي أن تسود العالم في ظل ما ذاقته الشعوب والأمم من ويلات الحروب والصراعات، وأهمية تغليب صوت الحكمة ولغة الحوار، ونبذ العنف والكراهية، مشددا على أن الأزهر مستعد دائمًا لبذل كل الجهود في سبيل تحقيق هذه الغايات النبيلة التي تحافظ على الإنسان وتحفظ الأمن والاستقرار للبلدان والشعوب.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأرميني، عن إيمان بلاده بأهمية التسامح الديني، واحترام الأديان وحرية العبادة، وهي من المبادئ والحقوق الأساسية التي تقوم عليها بلاده، بالإضافة إلى تقدير بلاده لما يؤديه الأزهر الشريف وشيخه الأكبر من جهود في خدمة التسامح الديني والسلام العالمي، وحرص بلاده على الاستفادة من خبرات الأزهر وتاريخه العريق في الحوار بين أتباع الأديان.

نسخ نادرة من القرآن مكتوبة بخد اليد

وأشار وزير خارجية أرمينيا، إلى امتلاك بلاده لنسخ نادرة من القرآن الكريم مكتوبة بخط اليد، وأخرى من مخطوطات إسلامية تاريخية، متقدمًا باقتراح إلى شيخ الأزهر لاستضافة الأزهر معرضًا دائمًا لعرض هذه النسخ والمخطوطات، وهو ما رحب به الإمام الأكبر، مؤكدًا استعداد الأزهر لتنفيذ هذا المقترح في أقرب وقت.