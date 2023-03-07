مشروع تخرج لطلاب «إعلام الأزهر» يرصد مراحل تطوير البنية التحتية في مصر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حملة مشوار.. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر يرصد حجم تطور البنية التحتية».

تسليط الضوء على تطوير البنية التحتية في مصر

رؤية جديدة ومبتكرة أطلقها طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر من خلال مشروع تخرجهم والذي حمل عنوان «مشوار»، واستهدف تسليط الضوء على تطوير البنية التحتية في مصر والذي تحمس له أساتذة الإعلام بالجامعة، كمشروع تخرج متعلقة بالواقع.

وكشف محمد سند أحد القائمين على مشروع تخرج «مشوار»، تفاصيل المشروع، موضحًا: «نحن فريق مكون من 15 طالب، في البداية كلنا اقترحنا أفكارا، واستقرينا على أن يكون مشروعنا على البنية التحتية».

التعريف بأهمية البنية التحتية بمصر

ومن أجل التعريف بأهمية البنية التحتية في مصر، خاصة الدور والتأثير الكبير الذي تلعبه البنية التحتية في دورة حياة المجتمع المصري على المستويات كافة، دشن 15 طالبا بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام في جامعة الأزهر حملة مشوار، حيث أن البنية التحتية تمثل مصطلحا هاما للحكم على تنمية الدولة أو المنطقة.

روجوا لمشروعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

طلاب الفرقة الرابعة بإعلام جامعة الأزهر روجوا لمشروعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «مشوارك صد رد»، لتسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية ودورها التنظيمي في المجتمع أو المشروع أو الخدمات والمرافق والتي تعد مجموعة من العناصر الهيكلية المترابطة وهي أساس التنمية.