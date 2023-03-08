وزير الخارجية: مصر حريصة على العمل مع الدول العربية لتلبية تطلعات الشعوب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر حريصة على العمل يدا بيد مع الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للارتقاء بالعمل الجماعي العربي لمستوى التحديات، وتلبية تطلعات شعوب المنطقة، لتكون الجامعة العربية فاعلا مؤثرا ومدافعا صلبا عن مصالح الشعوب، من خلال تقريب المواقف وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي بمختلف الملفات، سواء الملفات ذات الطبيعة الدولية، أو القضايا الإقليمية والعربية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في قمة وزراء الخارجية العرب، أنّنا نستقبل الدورة الحالية من أعمال القمة، في ظل تحديات كبيرة ومتنوعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وتابع شكري، أنّ حشد القدرات العربية الجماعية، للتعبير عن مواقفها بصوت واحد، وتكوين رؤى منسجمة، أمر كفيل بجعل الصوت العربي مسموعا ورائدا على الساحتين العالمية والإقليمية، فضلا عن أنّه يصد أطماع الطامعين ويفسد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها، وأولى الخطوات اللازمة لذلك هو صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي بمختلف جوانبه، في القلب منها دعم الدولة الوطنية وقدراتها، وإظهار إرادة جادة برفض كل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها وإظهار الحزم في التصدي بمختلف صور الإرهاب وقوى الظلام التي تسعى لنشر الفوضى.