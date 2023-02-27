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شكري: قدمنا 1500 طن مساعدات لسوريا بعد الزلزال المدمر

كتب:

نرمين عفيفي
10:37 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
سامح شكري - وزير الخارجية

سامح شكري - وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر تعمل على التضامن ومواجهة التحديات مع الشعب السوري، وتتطلع لتجاوز سوريا آثار الزلزال، وتستمر في توفير ما تستطيع من مساعدات إنسانية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، خلال زيارته إلى سوريا، أنّ الزلزال كان محل ألم وانزعاج من الشعب المصري، وسنأخذ من هذا مجالا لتكثيف جهود المساعدات، حيث قدّمت مصر حتى الآن 1500 طن من المساعدات، وتتطلع مصر لنقل ما تحتاجه سوريا.

 

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بقلم نرمين عفيفي