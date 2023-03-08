سفيرة سويسرا تشيد بدور «التنسيقية» في صناعة الكوادر الشبابية المتميزة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفيرة سويسرا بالقاهرة، إيفون باومان، ونائبتهاـ وعدد من أعضاء السفارة، وأبدت السفيرة إعجابها بجهود التنسيقية في صناعة الكوادر الشبابية المتميزة ودورها في الحياة السياسية المصرية، مؤكده أهمية دور ومكانة الشباب والمرأة في الحياة العامة.

لقاء التنسيقية مع سفيرة سويسرا

وتناولت سفيرة سويسرا جهود التعاون في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والتعاون في إنشاء مجمعات صناعية خضراء، واستعرضت السفيرة الموقف السويسري إزاء ما يحدث على الساحة الدولية ودور سويسرا في مجلس الأمن مع توليها في يناير الماضي مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.

أبرز ما جاء في اللقاء

وأعرب وفد التنسيقية عن تقديره لسويسرا التي تربطها بمصر علاقات قوية وما نشهده من تعاون في الفترة الحالية بمختلف المجالات والقطاعات.

وأكد وفد التنسيقية ضرورة سعي الجانبين نحو إرساء خطوات أكثر قوة في ملف الاستثمار، وضرورة العمل المشترك وبناء جسور تواصل وتعاون بين الشباب في مصر وسويسرا، كما تناول وفد التنسيقية جهود مصر فى ملف التغيرات المناخية بالإضافة لتناول مستجدات ما يحدث على الساحة الدولية.

وشارك في اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائبة منال هلال عضو مجلس النواب، والنائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية أحمد يحيى ومصطفى مهدى ويوسف صقر.