رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

التنسيقية العليا لشركات المياه تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

كتب:

أيمن حمزة
11:08 ص | الجمعة 03 مارس 2023
رسلان: اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة المواطنين

رسلان: اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة المواطنين

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومحطات مياه الشرب، وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية، لمناقشة الخطة الاستثمارية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.

 

وأكد رئيس الشركة القابضة، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم، وتوفير بيئات آمنة للعمل، واتخاذ جميع الاحتياطات، ووسائل السلامة، للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرضت اللجنة التنسيقية، الموقف التنفيذي لخطة الترشيد والحد من الفاقد، والتي شملت 3 محاور: تقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة، وتركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج تلك المناطق، حيث تستهدف الشركة في مخططها حتى مارس 2024، تنفيذ 106 مناطق، بجانب خطط الاحلال والتجديد، إضافة إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية والخدمية.

تحديد أنسب المواقع لحفر الآبار والتعاون في مجالات التحلية

وقدم الدكتور أحمد محمد على، أستاذ الجيوفيزياء والمياه الجوفية ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، عرضا عن التعاون مع المركز في مجالات تقديم الاستشارات الفنية للشركات، لاستكشاف المياه الجوفية من خلال شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، لتحديد صلاحية المياه للاستخدامات المختلفة وطرق معالجتها، والتعاون في مجالات البحث العلمي، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة باستكشاف المياه الجوفية، وتحديد أنسب المواقع لحفر الآبار، والتعاون في مجالات التحلية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض تجارب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في مجال تقليل الفاقد "المياه غير المحاسب عليها"، ودراسة أسباب الفاقد في منطقة الحوامدية، كنموذج، حيث تم المرور على 19 ألف مشترك بالحوامدية، وحصر الحالات التي تؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد، ودراسة أسبابها سواء «توصيل مباشر دون اشتراك، خلسة - تلف العدادات أو التلاعب في العداد نفسه - وجود توصيلات مباشرة من الخط الفرعي الخاص بالمشترك قبل العداد - مخالفة شروط التعاقد»، والاجراءات التي اتخذتها الشركة حيالها.

 

اقرأ المزيد:

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية تخصص خطا ساخنا لطوارئ العيد

مدبولي يكلف بالتفاوض مع راغبي الاستثمار في "مياه الشرب والصرف الصحى"

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج يستعرض إنجازات ومشروعات 2018

«جيهان»: حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى يحتاج إلى «مشاركة شعبية»

«الوطن» تنشر مشروع قانون تنظيم «مياه الشرب والصرف الصحى»

إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى

وزير الإسكان: تكثيف العمل للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء

رئيس مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة يلتقى محافظ بورسعيد

«مياه الشرب والصرف الصحى»: القرى الغرقانة فى الوحل مدرجة فى خطة 2017 - 2022

وظائف في الشركة القابضة للصوامع والتخزين.. متاحة لأبناء مركز أبو حماد بالشرقية

«القابضة للكهرباء»: 43 مليون جنيه استثمارات الشركة بالعام المالي 2020-2021

الشركة القابضة للمياه: ندوات في 40 مدرسة بالقاهرة للتوعية بترشيد الاستهلاك

رئيس الشركة القابضة يتابع خطة تأمين المياه والصرف الصحي في شرم الشيخ

3 حالات لتقديم طلب عداد مياه جديد من الشركة القابضة.. تعرف عليها

الشركة القابضة للمياه: أنشطة مجتمعية مكثفة بقرى حياة كريمة

بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.