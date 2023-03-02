«التنسيقية»: قرارات الرئيس برفع الأجور انحياز واضح للمواطن

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس السيسي، اليوم الخميس، خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة.

وذكرت التنسيقية، في بيان: «تأتي هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية بزيادات في أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة في المعاشات ومعاش تكافل وكرامة، وتعكس هذه القرارات انحيازا واضحا من الرئيس للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع، وتمثل كذلك خطوة هامة في طريق العدالة الاجتماعية».

وأضاف البيان: «تثمن هذه القرارات ودورها في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، تشير كذلك إلى أن الدولة القوية التي قامت بهزيمة تحدي الإرهاب بتكاتف الشعب المصري العظيم مع كافة مؤسسات دولته، فإن تلك الدولة القوية قادرة كذلك بتكاتف الشعب مع مؤسسات دولته التغلب على كافة التحديات الاقتصادية، واستمرار معركة البناء والتنمية من أجل الجمهورية الجديدة».