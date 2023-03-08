عاجل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء على الهواء مباشرة بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا على الهواء مباشرة.

واستهل رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتمّ تنفيذها اعتبارا من أبريل المقبل، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة.