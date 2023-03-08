رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء على الهواء مباشرة بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
03:22 م | الأربعاء 08 مارس 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا على الهواء مباشرة.

واستهل رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتمّ تنفيذها اعتبارا من أبريل المقبل، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: توطين الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية

انطلاق قمة المرأة المصرية 12 مارس المقبل برعاية رئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي: نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع واشنطن

رئيس الوزراء يتابع تطورات مبادرة «سكن كل المصريين»

رئيس الوزراء يشهد توقيع خطاب نوايا في مجال التصنيع الطبي
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.