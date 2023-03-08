مدبولي: 150 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ مجلس الوزراء ناقش اليوم كل القوانين التي سيتمّ من خلالها تفعيل حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية، للتعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات وتبدأ من أول أبريل المقبل، وهي بقيمة 1000 جنيه للعاملين بالدولة، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة والدرجة الثالثة، والحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه وزيادة المعاشات 15%، وزيادة القيمة المالية لتكافل وكرامة بنسبة 25%.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، أنَّ تكلفة هذه حزمة قرارات الحماية الاجتماعية على الدولة تقدر بـ150 مليار جنيه بالعام الواحد، وتبدأ من شهر أبريل وتضاف 3 أشهر أخرى، ليكون بذلك إجمالي الحزمة 190 مليار جنيه، من أجل زيادة دخول المواطنين، منها 95 مليار جنيه لزيادة الأجور و«تكافل وكرامة» و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.