تخفيضات 28% على أسعار شاشات التلفزيون في عيد الأم.. توفير 10 آلاف جنيه

تخفيضات كبرى شهدتها الأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأم، أبرزها ما شهدته الأسواق التجارية في الإسكندرية عندما أعلن أحد الهايبرات تخفيضات كبرى على شاشات التلفزيون بنسبة كبيرة تصل إلى 28% من قيمة المنتج، ما يعني توفير آلاف الجنيهات أبرزها شاشة يبلغ قيمة التخفيض عليها 10 آلاف جنيه.

تخفيضات عيد الأم

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية أبرز التخفيضات على الشاشات التلفزيونية في تلك السلسلة الشهيرة في كافة المحافظات التي تستمر التخفيضات حتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك كخدمة للمواطنين من أجل اختيار المناسب ضمن هدايا عيد الأم المرجو تقدمها.

تخفيض على أسعار الشاشات

وتمثلت تخفيضات هدايا عيد الأم على شاشات التلفزيون كالتالي:

- شاشة LED 75 smart بوصة بسعر 25000 جنيه بدلا من 35000 جنيه بتخفيض 28% بقدر 10000 جنيه.

- شاشة LED 65 smart بوصة بسعر 15000 جنيه بدلا من 20000 جنيه بتخفيض 25% بقدر 5000 جنيه.

- شاشة smart LED 55 بوصة بسعر 9000 جنيه بدلا من 11700 جنيه بتخفيض 23% بقدر 2700 جنيه.

- شاشة smart LED 43 بوصة بسعر 5699 جنيه بدلا من 7999 جنيه بتخفيض 28% بقدر 1300 جنيه.

- شاشة LED 32 بوصة بسعر 3099 جنيه بدلا من 3999 جنيه بتخفيض 22% بقدر 900 جنيه.