عروض وتخفيضات على «اللاب توب» مع اقتراب عيد الأم.. تبدأ من 7 آلاف جنيه

تشهد محال الإلكترونيات الفترة الحالية، اهتماما وتساؤلا من جانب المواطنين على أنواع وعروض اللاب توب التي تقدم بداية الشهر الجاري بمناسبة عيد الأم، ما يزيد نسبة المبيعات الفترة الحالية.

إقبال المواطنين على شراء اللاب توب

وفي جولة لـ«الوطن» قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن العديد من المحال التجارية الخاصة بالإلكترونيات بدأت بطرح عروض مخفضة على أجهزة اللاب توب بمناسبة عيد الأم، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

وقال أحمد السيد، أحد أصحاب محال الإلكترونيات، إن العديد من المواطنين ينتظرون عروض عيد الأم التي تقدمها بعض المحال التجارية كل عام لشراء نوع اللاب توب الذي يحتاجونه بأسعار مخفضة وقد تمتد التخفيضات حتي نهاية الشهر الجاري داخل بعض محال الإلكترونيات لذلك يزداد إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء وخاصة الطلاب.

عروض مخفضة على اللاب توب

وأضاف السيد أنه تصل التخفيضات في بعض المحال إلى 36% حيث يبلغ لاب توب Infinx IN Book x2 سعر 6999 جنيها بدلا من 11000 جنيه ولاب توب victus FAOO32DX بسعر 33,000 بدلا من 35,999 جنيه، بينما يبلغ سعر لاب توب Lenovo داخل التخفيض 22,999 جنيها بدلا من 23,999 جنيها ويبلغ لاب توب ASUS سعر 11,499 جنيها بدلا من 11,999 جنيها.

تخفيضات تصل إلى 15%

ومن جانبه، قال محمد مختار عضو شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، إن شهر مارس من كل عام يشهد إقبالا من جانب المواطنين على شراء الأجهزة الإلكترونية، وبالأخص اللابتوبات التي تقدم بعض المحال التجارية عروضا مخفضة عليها مما يزيد نسبة الإقبال على الشراء وقد تصل التخفيضات إلى 15% في بعض المحال.