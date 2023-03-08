وزير الدفاع يلتقي نظيره الأمريكي

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بلويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وكذلك جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الأمريكي لمصر، التي تأتي امتدادا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية، وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي، حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية مع مصر كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، فضلاً عن دورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في المجال العسكري.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.