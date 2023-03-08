وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع بـ«يوم الشهيد»: أمنياتنا لكم بدوام التوفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وقال وزير الداخلية في برقيته: «بمشاعر يملؤها الفخر والاعتزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن نُعرب لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد».

وتابع توفيق: «تُجسد الشهادة كل معاني الإيثار والخلود، إذ آثر الشهداء الموت من أجل الوطن، وبذلوا أرواحهم فداءً لأرواح بنيه، فَسطرتْ أسماؤهم مع الصديقين والنبيين، وخَلدتْ صفحات التاريخ بطولاتهم، فهم خير أجناد الأرض، عاشت القوات المسلحة درعا وسيفا للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهدائنا الأبرار وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والاستقرار».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يسُرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن نعرب لكم عن خالص التقدير والإجلال لأبطال القوات المسلحة وشهدائها الأبرار الذين جادوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية، وسطروا بدمائهم الذكية صفحات مضيئة فى سجل التضحية والعطاء الوطني».

وأضاف الوزير: «عاشت القوات المسلحة درعا وسيفا للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهدائها، وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء».