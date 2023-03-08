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شيخ الأزهر: شريعة الإسلام ينسب لها فضل السبق في تحرير المرأة

كتب:

إسراء سليمان
06:07 م | الأربعاء 08 مارس 2023
شيخ الأزهر الشريف

شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن شريعة الإسلام هي أول من يُنسبُ لها فضل السَّبق في تحرير المرأة، والقرآن الكريم رد إلى المرأة كرامتها، ولفت أنظار البشرية إلى دورها المحوري في صناعة المجتمعات.

الإسلام بيَّن للمرأة حقوقها

وأضاف شيخ الأزهر في تغريدة له باللغتين العربية والإنجليزية، أن الإسلام بيَّن للمرأة حقوقها، وصان كرامتها، وحرم الاعتداء عليها أو الانتقاص من مكانتها بأي حال من الأحوال.

وجاء نص الكلمة بالإنجليزية، كالتالي:

The Islamic Sharia has precedence over all legislative systems concerning the liberation of women. The Holy Quran restored women’s dignity, drew the attention of humanity to their pivotal role in shaping societies, established their rights, preserved their dignity, and prohibited assaulting them or degrading them in any way.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.