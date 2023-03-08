النائبة أمل سلامة: القيادة السياسية حريصة على دعم المرأة لتعيش عصرها الذهبي

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اليوم العالمي للمرأة سيظل رمزا لكفاح المرأة ونضالها من أجل الحصول على حقوقها، ومصدرا للفخر والاعتزاز بشجاعة ونضال المرأة المصرية، وأدوارها البطولية للدفاع عن الهوية الوطنية، مؤكدة أن المرأة المصرية رسمت صورة مشرقة ومواقف بطولية جعلتها تتبوأ مكانتها التى تليق بها، وستظل أيقونة النجاح فى كل مكان وزمان.

احتفال «اينرويل» مصر والأردن

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفال «اينرويل» مصر والأردن برئاسة نورا فايق باليوم العالمى للمرأة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة وعدد من نائبات البرلمان وسيدات المجتمع.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن المرأة تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، مؤكدة أن القيادة السياسية لديها حرص شديد لدعم المرأة وتشجيعها ومنحها حقوقها لتعيش عصرها الذهبى، وتصبح مصر من أوائل الدول التى تحقق نهضة كبيرة فى ملف المرأة، حيث وجه الرئيس بتمكين المرأة ومشاركتها فى جميع المجالات، وتولة أعلى المناصب القيادية ولها دورا فاعلا فى دوائر صنع القرار.

تمكين المرأة

وأوضحت أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية، فضلا عن صدور قوانين تجرم حرمانها من الميراث والختان والتحرش، والتهرب من النفقة.