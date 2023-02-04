نبيلة مكرم: اهتمام الرئيس السيسي بسماع آراء الشباب يعكس واقع الجمهورية الجديدة

هنأت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي وهي إحدى المؤسسات التي ستشارك في منتدى شباب العالم، اللجنة المنظمة لمنتديات شباب العالم، مشددةً على أن التنظيم في الأربعة منتديات السابقة كان أكثر من رائع وعكس مكانة وصورة الدولة المصرية في وجه شباب العالم.

منظمات المجتمع المدني ستشارك مع الدولة في تنفيذ سياساتها

وأضافت مكرم، خلال تصريحات خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه في النسخة الرابعة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ 2022 عام المجتمع المدني، وبالتأكيد فإن منظمات المجتمع المدني ستشارك مع الدولة في تنفيذ سياساتها ودحض كل الأفكار السلبية التي قد تكون منتشرة في المجتمع وتعزيز رؤية الدولة في بناء الإنسان.

اهتمام القيادة السياسية بالشباب له خصوصية لم نرها من قبل

وتابعت، أنّ اهتمام القيادة السياسية بالشباب له خصوصية لم نرها من قبل: «كنت أتواصل مع شباب المصريين بالخارج، قلت لهم إننا لم نرَ رئيس جمهورية يجلس في منتديات الشباب ويتناقش ويتحاور، ولكن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخصيص جزء من وقته لسماع الشباب وتنفيذ ما يتم طرحه من أفكار من قبل الشباب يعكس واقع الجمهورية الجديدة التي نعيشها».

تفاصيل مشاركة مبادرة «فاهم» في المنتدى

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن مبادرة «فاهم» سوف تشارك في النسخة الخامسة للمنتدى وذلك من خلال مؤسسة «فاهم»، وذلك لتقديم المساندة للأسر التي بها من يعانون من المرض النفسي، والتي عادةً ما تتألم مثل المريض النفسي.

وأضافت مكرم، أن مؤسسة «فاهم» ستقوم أيضا برفع الوعي النفسي حول كيفية التعامل مع المريض النفسي باعتباره ليس وصمة عار ألم يجب احتواؤه والتعامل معه، وضرورة تشجيع الفتيات والأبناء داخل كل أسرة للحديث عن مشاعرهم بصفة دائمة.

أكدت ان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب أمر غير مسبوقة، مشيرة إلى ما يقوم به الرئيس السيسي من مناقشات وحوارات مع الشباب.