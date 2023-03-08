«الزراعة»: توجيهات رئاسية بدعم الأشقاء الأفارقة

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع إيمانويل سينزوهاجرا، رئيس مجلس الشيوخ البوروندى، سبل دعم قطاع الزراعة، وأكد «القصير» استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البوروندى فى إعداد الاستراتيجية الزراعية البوروندية، وكذا تقديم الدعم الفنى فى مجالات تحديث أساليب الرى واستنباط الأصناف الجديدة، والمساهمة فى تنفيذ أساليب حصاد الأمطار وآليات الإقراض المالى لصغار المزارعين والمربين.

وشدد الوزير على الاهتمام البالغ الذى توليه القيادة السياسية لدعم الأشقاء الأفارقة فى المجال الزراعى، من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة وتنفيذ المزارع النموذجية المشتركة، فى عدد من الدول الأفريقية، كما أكد تقدير الدولة المصرية للدور الذى تقوم به بوروندى فى دعم مصر فى عدد من الملفات المهمة، وأشار إلى مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية «FAST» والتى تم إطلاقها فى قمة المناخ بشرم الشيخ. وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة فنية لصياغة أوجه التعاون المشترك، فضلاً عن استعداد الوزارة لإيفاد مجموعة من الخبراء لتقديم الدعم الفنى للأشقاء.

ومن جانبه، أكد «سينزوهاجرا» تقدير بلاده العميق لدور مصر المحورى فى مساعدة الأشقاء فى أفريقيا، مشدداً على أهمية التكامل بين دول القارة من خلال تعاون الجنوب - الجنوب، الأمر الذى يحقق المصالح المشتركة للدول مع تعظيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية التى تتمتع بها القارة الأفريقية.