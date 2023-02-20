وزير الزراعة: نتوقع دورا ملموسا للتعاونيات الزراعية فى المرحلة المقبلة

أحال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، والذي ترأس الجلسة البرلمانية اليوم، طلب المناقشة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية للجنة البرلمانية المختصة لمناقشته وإعداد تقرير شامل يعرض على المجلس.

مجلس الشيوخ

وشهدت جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات واسعة حول عدد من الملفات الزراعية، وذلك فى حضور وزير الزراعة السيد القصير، وتساءل النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور الجمعيات التعاونية لدعم الفلاحين والمزارعين.

وقال خلال الجلسة العامة: «لو مقدرناش نستفيد من الموارد الموجودة لدينا سيكون لدينا مشكلة، ونحن أصحاب تجربة هامة فى التعاونيات الزراعية ويجب التعامل معها لحل مشكلات الفلاحين».

وعقّب السيد القصير وزير الزراعة قائلا: «موضوع التعاونيات مهتمين به ونتوقع دور ملموس للتعاونيات الزراعية فى المرحلة القادمة».

واوضح وزير الزراعة أنه يجري تعديل القانون الحالس للتعاونيات، ولكن المسألة ليست تعديلا تشريعيا فقط ولكن يجب الاستفادة من تجارب التعاونيات الزراعية الأخرى لدعم الزراعة التعاقدية ونعمل على الاستفادة به.

وحول تساؤلات النواب عن غياب الأسمدة، قال السيد القصير وزير الزراعة: «هناك مخزون كافي من الأسمدة يصل لنحو 271 ألف طن سماد وهو موجود فى الجمعيات.. وأعطيت تكليفات بالصرف بحد أقصى شيكارتين عن كل فدان، وبالتالي لا توجد أزمات».

إنتاج وصناعة السكر ومحصول القصب

وشدد السيد القصير وزير الزراعة على إهتمام الدولة بإنتاج وصناعة السكر ومحصول القصب، لافتا إلى توجه الدولة لتحويل نظام الري في محافظات قنا والأقصر وأسوان للري الحديث للاستفادة منها باعتبارها أكبر مناطق لزراعة القصب.