القوات المسلحة تضع خطة متكاملة للاحتفال بـ«يوم الشهيد والمحارب القديم»

وضعت القوات المسلحة، ممثلة فى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، خطة متكاملة حول يوم الشهيد والمحارب القديم، وقال اللواء أشرف أحمد محمد شريف، مدير الجمعية، إن اختيار يوم 9 مارس من كل عام ليكون يوماً للشهيد يأتى تأكيداً على أن جميع أفراد القوات المسلحة، بدءاً من القائد العام للقوات المسلحة وحتى أحدث جندى، على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة، حيث إن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة فى ذلك الوقت، إلا أنه كان دائماً فى الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان، الأمر الذى أدى إلى استشهاده، ومن هنا جاء اختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال واتخذت من استشهاده رمزاً وتأكيداً على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جلياً اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة فى سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود.

مدير «المحاربين القدماء»: جميع أفراد القوات المسلحة بدءاً من «القائد العام» حتى أحدث جندي على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء، فى تصريحات لـ«الوطن»: «لقد تعلمنا بالقوات المسلحة أن التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب هو سمة النجاح، لذلك أعدت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم كالآتى: تتضمن وضع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين إكليلاً من الزهور على قبر الجندى المجهول، وإقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى وتدور خطبتها حول منزلة الشهيد، وإقامة المهرجان الرياضى بجهاز الرياضة للقوات المسلحة تتم فيه مباريات ودية فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسى المتحركة (تتابع) بين فرق الجمعية، وتقديم عروض للموسيقات العسكرية، وإقامة معرض فنى للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء، وعقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية على مستوى أسر الشهداء ومصابى العمليات، وإصدار العدد (65) من مجلة الوفاء، التى تصدرها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب».

وواصل: «وتتضمن الخطة أيضاً تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الاحتفال، وزيارة مصابى العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابى العمليات (المناطق العسكرية - القواعد البحرية / الجوية - الكليات العسكرية - مصانع القوات المسلحة - نوادى القوات المسلحة - المزارات السياحية)، ومخطط تنفيذ عدد من الرحلات بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وزيارة مصابى العمليات الحربية (المقيمين بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فرع الوفاء والأمل) لمستشفى 57357 وتوزيع الهدايا على الأطفال».

وتابع: «من دواعى الفخر والسرور أن ذوى الهمم يعيشون عصرهم الذهبى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، يحققون العديد من النتائج المبهرة فى مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات، وأؤكد لكم فى هذا الإطار أن الدولة لا تدخر جهداً فى سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها».

وأضاف: «ومن خلال هذا التوجيه تدعم جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أبناءنا وبناتنا من ذوى الاحتياجات من خلال مركز تدريب الحرف المهنى، وذلك باستقدام مجموعة من المدربين المهرة وتوفير المواد الخام والتنسيق مع وزارة الثقافة لتدريبهم على مهارات (النحت - الخزف - الرسم على الزجاج - المصنوعات الجلدية)، كما نقيم معرضين فنيين سنوياً لدمجهم فى المشاركة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز».

واستطرد: «ولما كانت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالاهتمام بالرياضة فقد تم تطوير منظومة وأدوات التدريب بنادى المحاربين القدماء لتتماشى مع أحدث ما تم الوصول إليه لدعم أبنائنا وبناتنا من ذوى الاحتياجات الخاصة بمشاركتهم فى جميع النواحى الرياضية، ويعتبر نادى المحاربين القدماء ممثل القوات المسلحة فى رياضة المعاقين والمسجل فى اللجنة البارالمبية واتحادها منذ سنة 1995 وحتى الآن، وتحصلت الفرق الرياضية على عدد (4) كؤوس وعدد (191) ميدالية خلال الموسم الرياضى 2021/2022 فى ألعاب (كرة السلة - تنس الطاولة - رفع أثقال - السباحة - ألعاب القوى - الريشة الطائرة)».

وحرص على توجيه كلمة للأجيال الجديدة تزامناً مع احتفال يوم الشهيد، قائلاً: «الأجيال الجديدة هم ثمرة المستقبل.. وأملنا فى الغد.. لذلك من حق الأجيال القادمة أن يعرفوا بطولات محاربينا حتى لا تضيع دماؤهم التى فقدوها.. من حق الأجيال القادمة أن يتعرفوا على أبطال المعارك الذين قدموا العديد من التضحيات من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة، واستكملت الدولة ملحمة البطولات بحزم من الإجراءات لتنمية المستقبل وتحقيق هدف الدولة بالإنجازات التى نراها على أرض الواقع فى مصرنا الحبيبة، أما رسالتى الأخيرة التى أوجهها لشباب مصر القادم؛ فأقول لهم حافظوا على التنمية والرخاء والأمن والاستقرار الذى تشهده مصرنا الحبيبة حالياً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحافظوا على كل ما هو جميل، وذلك بالعلم والعمل والعرق، لكى تصونوا الأمانة وتتواصل الأجيال فى حب مصر والعمل على رفعتها وبناء الجمهورية الجديدة، وإلى شباب مصر جيل المستقبل؛ كونوا أوفياء للدم الذى سال على تراب سيناء، وكونوا أوفياء لكل عمل أعاد لمصر كرامتها وعزتها».