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وزير الدفاع الأمريكي: سعيد بلقاء الرئيس السيسي.. والشراكة مع مصر قوية

كتب:

عمرو حسني
09:48 م | الأربعاء 08 مارس 2023
وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي

كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع المصري، لافتا إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر قوية وتعكس اهتمام البلدين المشترك للأمن والاستقرار إقليميا.

زيارة ثلاثية لوزير دفاع أمريكا

وزار وزير الدفاع الأمريكي الأردن وإسرائيل في جولة ثلاثية جرى اختتامها في مصر، وقال عن الشراكة الدفاعية الأمريكية مع القاهرة إنها «ركيزة أساسية» لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي لوسيد أوستن، والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بوجود القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة دانيال روبنشتاين.

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بقلم عمرو حسني