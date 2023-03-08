وزير الدفاع الأمريكي: سعيد بلقاء الرئيس السيسي.. والشراكة مع مصر قوية

كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع المصري، لافتا إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر قوية وتعكس اهتمام البلدين المشترك للأمن والاستقرار إقليميا.

Pleased to visit @PresidentAlSisi and Minister of Defense Zaki in Cairo. The U.S. partnership with Egypt is strong and it demonstrates our shared commitment to regional security and stability. @USEmbassyCairo pic.twitter.com/zmYNODQYJI — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 8, 2023

زيارة ثلاثية لوزير دفاع أمريكا

وزار وزير الدفاع الأمريكي الأردن وإسرائيل في جولة ثلاثية جرى اختتامها في مصر، وقال عن الشراكة الدفاعية الأمريكية مع القاهرة إنها «ركيزة أساسية» لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي لوسيد أوستن، والوفد المرافق له، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بوجود القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة دانيال روبنشتاين.