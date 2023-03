وزير الدفاع الأمريكي: سعيد بلقاء الرئيس السيسي.. والشراكة مع مصر قوية

كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع المصري، لافتا إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر قوية وتعكس اهتمام البلدين المشترك للأمن والاستقرار إقليميا.

Pleased to visit @PresidentAlSisi and Minister of Defense Zaki in Cairo. The U.S. partnership with Egypt is strong and it demonstrates our shared commitment to regional security and stability. @USEmbassyCairo pic.twitter.com/zmYNODQYJI