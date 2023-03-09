خبير اقتصادي: الجهاز المصرفي المصري الثالث عربيا من حيث الأصول والودائع

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، أن الشائعات أول جندي من جنود العدو، لافتًا إلى أن المستهدف هو الجهاز المصرفي المصري، مؤكدا أنه من أكبر الأجهزة المصرفية العربية، وفي المركز الثالث عربيًا من حيث الأصول والودائع، مشيرًا إلى أن الاستهداف بدأ من الحديث عن شهادات الـ15 والـ25%.

الجهاز المصرفي المصري هو حائط صد للاقتصاد المصري

وأوضح «العمدة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الجهاز المصرفي المصري هو حائط صد للاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن المسح المصرفي الذي أجراه البنك المركزي في نهاية 2022، أوضح أن الودائع المصرية بلغ 7.6 ترليون جنيه مصري.

البنوك المصرية فيها أموال تعادل حجم اقتصاد مصر

ولفت إلى أن ذلك يساوى اقتصاد مصر، وأن الناتج المحلي يساوي نفس الرقم تقريبًا، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية فيها أموال تعادل حجم اقتصاد مصر ومنحت قروض تقترب من 6 تريليون جنيه مصري، معتبرًا أن الجهاز المصرفي المصري من أكبر الأجهزة المصرفية العربية وأنه في المركز الثالث عربيًا من حيث الأصول والودائع، ويمثل 13% من الأجهزة المصرفية العربية، ولذلك فهو مستهدف من أعداء مصر.